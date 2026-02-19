¿Quién es José Balcázar, el nuevo presidente encargado del Perú?

El Perú ya tiene nuevo presidente encargado. Se trata del congresista José María Balcázar, quien fue elegido por el Congreso de la República como presidente de la Mesa Directiva, cargo que lo convierte automáticamente en presidente interino del Perú hasta el 28 de julio del presente año, en medio de un escenario político marcado por tensiones y cambios en el Legislativo.

Balcázar se impuso en segunda vuelta a la parlamentaria Maricarmen Alva, en una votación que concluyó con 60 votos a favor del nuevo titular del Congreso frente a 46 votos obtenidos por la representante de Acción Popular. El resultado definió la nueva conducción del Parlamento y, por consecuencia, la presidencia encargada del país.

El anuncio oficial fue realizado por el primer vicepresidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, quien proclamó al ganador señalando que Balcázar había sido elegido presidente del Congreso de la República. Tras conocerse el resultado, el parlamentario recibió el saludo de sus colegas que lo respaldaron.

El nuevo titular del Parlamento juramentó y asumió sus funciones entre aplausos y en un breve discurso señaló la necesidad de mantener la estabilidad política del Perú, “defender la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República, así como la independencia de sus instituciones democráticas”, hasta el 26 de julio de 2026.

ANTECEDENTES Y CUESTIONAMIENTOS

Balcázar ha sido objeto de críticas por declaraciones realizadas meses atrás sobre las relaciones sexuales con menores de edad, comentarios que generaron rechazo público. Asimismo, cuando fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque en 2019, fue acusado de apropiarse de más de un millón de soles provenientes de colegiaturas.