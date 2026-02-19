Economía peruana mantiene estabilidad pese a crisis política: ¿A qué se debe?

La reciente censura del presidente transitorio José Jerí reavivaron el debate sobre la persistente inestabilidad política en Perú y sus efectos en la economía.

La reciente censura del presidente transitorio José Jerí reavivaron el debate sobre la persistente inestabilidad política en Perú y sus efectos en la economía. Pese a la coyuntura, distintos analistas señalan que los principales indicadores financieros no han registrado alteraciones significativas en el corto plazo.

ANÁLISIS

En reportes y análisis difundidos en medios internacionales, se destaca que la actividad económica y financiera mantiene un comportamiento estable. Observadores indican que, fuera de los espacios directamente vinculados al poder político, no se perciben señales inmediatas de convulsión en los mercados.

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, explicó que uno de los factores que ha contribuido a la resiliencia económica del país es la continuidad de los pilares del modelo macroeconómico. Según señaló, estos fundamentos incluyen el marco constitucional vigente, la apertura económica internacional y el rol técnico de las autoridades monetarias.

En esa línea, Macera subrayó la importancia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en la preservación de la estabilidad monetaria. Destacó que la institución, liderada por Julio Velarde, ha mantenido una gestión orientada a garantizar la estabilidad de la moneda, en un contexto de cambios recurrentes en el ámbito político.

En medio de este contexto, el tipo de cambio del dólar se mantiene dentro de rangos estables. En las principales casas de cambio, la cotización fluctúa entre 3.34 y 3.36 soles, de acuerdo con los valores reportados durante la jornada.