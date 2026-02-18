Crisis política expone debilidad de los partidos, advierte Aníbal Quiroga

En medio de un clima de incertidumbre política, el Congreso de la República se encuentra evaluando quién asumirá el cargo de Presidente de la República, tras una crisis política que ha vuelto a poner en debate la estabilidad del Ejecutivo, tras aprobarse la moción de censura contra José Jerí.

La decisión que adopten las bancadas será fundamental en las próximas horas para el destino del país, tanto en el plano político como institucional, ya que se tiene en carpeta a cuatro candidatos al sillón presidencial.

Frente a este escenario, se necesita conocer un análisis jurídico de un especialista en derecho constitucional. Por ello, en una entrevista concedida a Milagros Leiva en Panamericana Televisión, se dialogó con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga para obtener un panorama más claro sobre la situación que atraviesa el Ejecutivo.

POR QUÉ SE LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN

En este escenario, Aníbal Quiroga dio pormenores de por qué se llegó a esta situación, indicando que uno de los factores es la falta de consolidación de los partidos políticos que ha perjudicado a los últimos gobiernos. “Ya hace casi 30 años que no hay partidos políticos sólidos; los partidos políticos son la cédula de la sociedad democrática y la estructura de un partido político es la que se traslada al Estado cuando se ganan las elecciones con votos (...)”, indicó Quiroga.

Asimismo, señaló que la desaparición de los partidos políticos históricos ha provocado una formación informal de las agrupaciones actuales, lo que termina perjudicando su desempeño cuando llegan al poder. “Pero si no hay partidos políticos, los más históricos están desapareciendo y algunos en la inanición, y lo que hay son movimientos; la mayor prueba está en la cantidad de postulantes a la presidencia, salvo contadas excepciones. esa vida morfa e informal se traslada a la vida política y tenemos lo que tenemos”, manifestó.

SITUACIÓN CON ANTECEDENTES

También hizo énfasis en que esta situación se viene repitiendo en los últimos gobiernos, ya que el presidente que entra al poder no tiene una estructura en el Congreso, algo que sí se veía en gobiernos anteriores. “No es que haya un parlamentarismo cercenado, es que no tenemos una figura presidencial soportada por un partido político…”, argumentó.

Resaltó gobiernos anteriores en donde esta situación estaba lejos de reflejarse, ya que la estructura política era más sólida y no como en la actualidad, que es una mezcla de poderes. “(...) porque no se vacó a Toledo, porque no se vacó a Humala, a Alan García, porque tenían una estructura en el Congreso que los defendía. El gobierno en el Perú es un alimón, una mistura entre el Congreso y el Ejecutivo; si eso no se conjuga, el resultado es lo que hemos visto ayer…”, enfatizó el abogado.