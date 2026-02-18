José Jerí se despide de la Presidencia tras censura: "Me voy con el corazón lleno y en paz"

José Jerí se despidió oficialmente del cargo de presidente de la República mediante un video difundido en TikTok, en el que agradeció a la ciudadanía y señaló que continuará su labor desde el Congreso. “Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Gracias por tanto. Nos vemos pronto”, expresó en el mensaje.

"Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega [...] Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos", agregó.

La publicación se difundió luego de que el Congreso de la República aprobara una moción de censura en su contra el martes 17 de febrero. La votación registró 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que derivó en su salida inmediata de la Presidencia de la República.

SOBRE SU GESTIÓN

Jerí Oré había asumido el cargo en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte. Su gestión, que se extendió por aproximadamente 130 días, estuvo marcada por cuestionamientos políticos que finalmente concluyeron en el proceso de censura parlamentaria.

Tras su salida, el exmandatario indicó que mantendrá sus funciones como legislador. El escenario político abre ahora paso a la elección de una nueva Mesa Directiva del Parlamento, cuyos integrantes asumirán la conducción del Legislativo y la encargatura del Ejecutivo, conforme al marco constitucional vigente en Perú.