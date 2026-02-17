Censuran a José Jerí: Enrique Castillo afirma que él mismo provocó su caída política

La reciente moción de censura presentada contra el congresista José Jerí ha generado debate en el ámbito político y jurídico, al poner en discusión los alcances de la responsabilidad política dentro del Parlamento.

Fueron los 75 votos a favor de la censura contra los 24 en contra los que decidieron el futuro del mandatario, quien fue cesado de su cargo de Presidente del Congreso, encargado de la Presidencia de la República.

En una entrevista con Milagros Leiva en Panamericana Televisión, el analista político Enrique Castillo explicó las consecuencias de la censura al mandatario, señalando que era solo cuestión de tiempo para que esta situación se evidenciara. Asimismo, lamentó la grave crisis política que atraviesa el país.

ÚNICO CULPABLE DE SU SITUACIÓN

En este escenario, Enrique Castillo brindó una lectura más a fondo de la situación en la que se encuentra el exmandatario, atribuyéndole toda la responsabilidad del caso de su vacancia. “Lo que hay que decir es que simplemente Jerí censuró a Jerí; aquí hay quienes señalan que de alguna manera esto es un problema y tendría que velar por la estabilidad y que no se puede censurar a Jerí, entonces, ¿Cómo evitamos que alguien como él cometa todas las irregularidades que ha cometido?”, indicó.

Resaltó la ineficiencia de sus acciones y sobre todo el poco valor de reconocer sus errores en el momento indicado, y solo atribuyó a justificar sus acciones minimizando sus errores. “José Jerí tuvo la gran oportunidad de poder pedir perdón al país, de reconocer algunos errores, pero prefirió simplemente decir que lo único que hizo mal fue encapucharse y esa acción solo fue la envoltura de todo lo que venía detrás”. agregó Castillo

SITUACIÓN ACTUAL

Agregó que la decisión adoptada es la correcta, por el bien del país y por la imagen que se proyecta a nivel internacional, ya que resulta preferible cesar a una persona que ha cometido las irregularidades atribuidas a Jerí, antes que mantenerla en el cargo con todas las prerrogativas que implica continuar al mando.

Además, resaltó la mala situación política en la que nos encontramos, ratificando que somos un país que avanza sin ningún rumbo claro, cometiendo los mismos errores continuamente. “Es cierto que estamos dando de tumbo en tumbo, que parecemos una república bananera, pero yo creo que tenemos una clase política bananera, porque si alguien me dice que solo Jerí podía quedarse hasta el final, significa que todos los demás congresistas eran iguales o peores”, manifestó Castillo.

SE PUSO LA SOGA AL CUELLO

Por otro lado, agregó que esta situación ha provocado que vuelvan a salir a la luz los casos polémicos que se habían dejado atrás, como la denuncia por violación y la muerte de la joven Andrea Vidal, hechos que lo seguirán persiguiendo en el ámbito judicial.

Asimismo, José Jerí dejó el cargo sin evidenciar mayor eficiencia durante su breve gestión. No obstante, para Enrique Castillo, el punto de quiebre que lo condujo a esta situación fue el episodio de la encapuchada en un chifa. “Si alguien como José Jerí no se dio cuenta de que haciendo eso estaba comprometiendo no solamente la integridad de la investidura presidencial, sino su propia carrera política, es que simplemente no merece ser político”, agregó.