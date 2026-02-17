Andy Carrión sobre Jerí: “No estamos hablando de meras irregularidades, sino de eventuales delitos”

En una entrevista con Milagros Leiva para 24 Horas Edición Extraordinaria, el doctor en Derecho Andy Carrión sostuvo que no se trataría solo de simples irregularidades, sino de eventuales delitos, en relación con las recientes acciones del presidente de la República, José Jerí, especialmente por el denominado caso “Chifagate”.

“Ese ámbito de clandestinidad, esas formas de tratativas con empresarios chinos, son indicios que eventualmente podrían configurar tráfico de influencias o un interés indebido para favorecer a empresarios en la gestión pública”, señaló Carrión.

Asimismo, indicó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha actuado de manera razonable en las medidas que viene adoptando, a diferencia —según precisó— de la exfiscal Delia Espinoza. Esto, tras abrir investigación contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible.

Añadió que, pese a ello, la situación se agravó luego de que la prensa revelara presuntas contrataciones irregulares vinculadas a visitas en Palacio de Gobierno. En ese sentido, comparó el caso con el denominado “caso Sarratea”, relacionado con el expresidente Pedro Castillo.

DIVERSOS PRESIDENTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Por otro lado, manifestó que resulta sintomático que en los últimos diez años el país haya tenido nueve presidentes, la mayoría de los cuales han sido investigados, mientras que algunos afrontan prisión preventiva o ya cuentan con sentencias en su contra.