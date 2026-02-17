Aníbal Quiroga tras censura de José Jerí: “Se ha generado un vacío de poder”

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que la vacancia de José Jerí ha generado un vacío de poder en el país, al tratarse de una ruptura en la línea de sucesión presidencial. No obstante, precisó que esta situación no implica que el Perú se quede sin gobernante ni que se paralice el funcionamiento del Estado.

Quiroga explicó que, conforme al marco constitucional, el Ejecutivo sigue operando bajo la conducción del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, junto con el resto del gabinete ministerial. Esta administración transitoria se mantendrá vigente hasta que se designe a la nueva autoridad que corresponda, evitando así un escenario de acefalía.

En ese contexto, el constitucionalista consideró acertada la decisión del Congreso de la República de convocar a una sesión extraordinaria para este miércoles 18 de febrero, con el objetivo de elegir al nuevo presidente del Parlamento. Según recordó, quien asuma dicho cargo pasará automáticamente a ejercer la presidencia de la República, tal como lo establece la Constitución.

¿Quién reemplazará a José Jerí?

Finalmente, Quiroga señaló que no todos los congresistas pueden ser considerados para ocupar el máximo cargo del Legislativo. Precisó que aquellos parlamentarios que actualmente son candidatos a la presidencia o al Senado no estarían habilitados, por lo que el Congreso deberá optar por figuras que no estén en carrera electoral, a fin de garantizar una salida institucional y legítima a la crisis.