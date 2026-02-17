CONFIEP: El país necesita preservar la gobernabilidad y no entrar en una nueva etapa de incertidumbre

En un comunicado difundido en la víspera, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) pidió a las fuerzas políticas del país a actuar con responsabilidad y garantizar la continuidad de la gestión pública.

El documento fue difundido ante el debate que se realizará hoy en el Congreso de las mociones de censura contra el presidente José Jerí, y ante el impacto que situaciones como estas generan sobre la confianza, la inversión y el empleo.

Precisan que, independientemente del resultado de la moción de censura, el país necesita mantener la gobernabilidad, sobre todo cuando está cerca de un proceso electoral. No puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política.

INVESTIGADOS CON RIGOR

Asimismo, el gremio empresarial considera que los hechos atribuidos al presidente de la República, José Jerí Oré, reuniones no registradas con empresarios y contrataciones irregulares, deben ser investigados con objetividad y celeridad.

“La confianza pública se sostiene en la transparencia y en la actuación imparcial de las autoridades. El país necesita claridad y definiciones, no prolongación de incertidumbres”, agrega el documento de la Confiep.