Ejecutivo autoriza transferencia de S/ 1,137 millones para adquirir aviones de guerra

El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de S/1,137 millones a favor del Ministerio de Defensa destinada a financiar parte del proyecto "Recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento".

Dicha medida fue oficializada a través de un Decreto Supremo Nº 020-2026-EF, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el último lunes 16 de febrero.

Proyecto beneficiará al Grupo Aéreo Nº 4 en Arequipa

La norma establece que los recursos transferidos por el Gobierno no podrán ser destinados a fines distintos bajo responsabilidad, en el marco de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto de Urgencia Nº 001-2026.

Cabe resaltar, que la inversión corresponde al proyecto con CUI Nº 2573425, que se ejecutará en el Grupo Aéreo Nº 4 de la Base Aérea La Joya, ubicada en el distrito de La Joya, en la provincia de Arequipa.

Recuperación de capacidades estratégicas de la FAP

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré; del ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche; y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles. La transferencia permitirá avanzar en la recuperación de capacidades estratégicas de la Fuerza Aérea del Perú para el control aeroespacial.