Premier Álvarez pide prudencia a congresistas durante debate de moción de censura contra José Jerí

El premier Ernesto Álvarez dijo que los congresistas deben tener prudencia a la hora del debate de la moción de censura contra el presidente José Jerí, que de prosperar “No tendríamos ni jefe de Estado, ni jefe de gobierno ni presidente del Congreso”, refirió.

Explicó que, según la Constitución, no se podría elegir hoy un nuevo presidente si se aprueba la censura, pues se convocó solo para ese tema. "Se tendría que realizar una nueva sesión extraordinaria, reunir las 78 firmas y recién elegir a un representante", indicó.

Por ello, pidió a los legisladores prudencia a la hora del debate, porque en primer lugar no se ha observado ni evidenciado la comisión de un delito, la mayoría de los temas contra el presidente Jerí Oré son elucubraciones, tampoco existe una infracción administrativa.

FICCIÓN JURÍDICA

“En este momento hay una ficción jurídica de que el presidente del Congreso de la República es al mismo tiempo presidente del Perú, juramentado con banda y con reconocimiento de las Fuerzas Armadas como jefe supremo”, apunta Álvarez Miranda.

“Por tanto, aquí hay algo que no encaja. No puede haber principio de separación de poderes y no puede haber un jefe de Estado que al mismo tiempo sea congresista y presidente del Congreso. Eso es inadmisible”, agregó en entrevista con la agencia Andina.