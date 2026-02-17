José Jerí es destituido de la presidencia EN VIVO: esta es la fecha que se conocerá a su sucesor

ACTUALIZACIÓN

Esta tarde, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento Nacional aprobó censurar a José Jerí Oré, en su función de presidente del Congreso, encargado de la Presidencia de la República.

El nuevo mandatario que reemplazará a Jerí será elegido mañana 18 de febrero. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi del partido de Fuerza Popular, señaló que los candidatos podrán presentar sus postulaciones hasta las 6:00 pm del día de hoy.

Es importante mencionar que la última aparición de José Jerí fue hace unas horas en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno para el tradicional cambio de guardia a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

NOTA ANTERIOR

El Parlamento Nacional se reúne hoy en sesión extraordinaria, en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, para debatir las siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí.

El debate, que se iniciará a las 10 de la mañana, se centra en los cuestionamientos por sus reuniones no registradas con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares en el Estado.

NOTA ANTERIOR

Mañana, el Congreso de la República debatirá la moción de censura contra el presidente de transición José Jerí, debido a sus reuniones cuestionadas fuera de Palacio de Gobierno con empresarios chinos y las presuntas contrataciones irregulares de trabajadores que obtuvieron empleo en el Estado tras estos encuentros.

La sesión está programada para las 10 de la mañana en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde los legisladores determinarán el futuro del mandatario en el cargo.

REACCIONES DE LA POLÍTICA NACIONAL

Diethell Columbus, candidato a diputado por Fuerza Popular, defiende la postura del fujimorismo de no apoyar la censura de Jerí y consideró que es irresponsable "jugar con cambios en Palacio de Gobierno".

"Si es que Jerí ha cometido una mala conducta, que se investigue. Si ha habido contrataciones irregulares, la fiscalía deberá determinarlo", señaló.

Por su parte, Frank Krklec, candidato a diputado por Renovación Popular, afirmó que Jerí no merece mantenerse en el poder debido a sus cuestionados antecedentes como congresista.

"Los peruanos no nos merecemos un presidente que, casi a medianoche, se reúna encapuchado con empresarios ni que contrate a personas que le llaman la atención en redes sociales", indicó.

INCERTIDUMBRE SOBRE LA PERMANENCIA DE JERÍ EN EL CARGO

La continuidad de José Jerí en Palacio de Gobierno sigue siendo incierta, ya que todo indica que el Congreso tiene decidido censurarlo, y en caso de aprobarse la medida, se convocará a una elección para elegir al presidente del Congreso que lo reemplazará siguiendo los trámites reglamentarios.