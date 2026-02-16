José Jerí: "Hasta el ultimo día que esté en Palacio seguiré con mi compromiso con la seguridad"

El presidente José Jerí aseguró este lunes que, sin importar las consecuencias, mantendrá su compromiso de garantizar seguridad ciudadana e imparcialidad en las elecciones hasta el último momento de su gestión.

"Hasta el último día en que yo esté acá en Palacio de Gobierno, voy a seguir con lo que me comprometí aquella vez, y con lo que la ciudadanía me exige en la calle: seguridad e imparcialidad en las elecciones. Esa es mi tarea principal y hasta ahora en eso no me he detenido y no me detendré", declaró durante una actividad con la Federación Nacional de Defensores de la Patria.

En su discurso, el jefe de Estado denunció que la delincuencia organizada "sigue maquinando desde los penales" con el objetivo de desestabilizar el país y frenar las intervenciones oficiales. Reveló que su equipo fue amedrentado semanas atrás y que recientemente tomó conocimiento de "nuevos intentos de amedrentamiento más expresos". Según Jerí, estas amenazas son una reacción directa a los operativos realizados en dos penales, donde se requisó a 6 mil personas.

Combatir la delincuencia "cueste lo que cueste"

El mandatario afirmó que, así como se derrotó al terrorismo, hoy se combatirá a la delincuencia "cueste lo que cueste". Sostuvo que las amenazas recibidas le reafirman que está en el camino correcto. "Que me sigan amenazando los delincuentes que están en los penales, que sigan planificando lo que quieran planificar en contra mío, no hay ningún problema, estoy dispuesto a seguir haciendo lo que he venido haciendo", enfatizó.

Llamado a sucesor para continuar lucha en penales

Jerí expresó su esperanza de que quien sea elegido como su sucesor continúe con la labor de recuperar la tranquilidad en el país y no claudique ante las bandas delincuenciales. También recordó que su gobierno mantiene el compromiso de reglamentar la ley que garantiza los derechos de los defensores de la patria, presentes en el homenaje realizado en Palacio de Gobierno.