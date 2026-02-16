Elecciones 2026: Seis fechas para debate presidencial se sortearán este viernes 20 de febrero

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) implementará un debate presidencial en seis fechas debido al récord de 36 organizaciones políticas que tienen candidatos a la Presidencia, por lo que sorteará las fechas de los encuentros el próximo viernes 20 de febrero.

Carlos Vilela, director nacional de Educación del máximo organismo electoral, explicó a TV Perú que "en un día, dos días no podríamos escuchar a todos", por lo que se optó por un formato que permita la participación de todos los postulantes en dos rondas.

La propuesta, presentada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, fue aceptada por las agrupaciones políticas el último viernes. El cronograma contempla dos semanas de debate, la primera del lunes 23 al miércoles 25 de marzo, y la segunda del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril.

¿Cómo será cada jornada?

Cada jornada contará con 12 candidatos, quienes expondrán sus planes de gobierno y participarán en una interacción circular en grupos de tres, lo que permitirá intercambios directos entre postulantes.

Debate para jóvenes y Parlamento Andino

Además del debate presidencial, el JNE ha programado otras actividades para fortalecer la información ciudadana. El 24 de febrero se realizará un debate entre diputados jóvenes y senadores, considerando que los jóvenes representan el 25% del electorado. El 27 y 28 de febrero se desarrollarán exposiciones de candidatos al Parlamento Andino. También se organizarán debates descentralizados en regiones, donde cada organización política podrá designar a un diputado y un senador para exponer sus propuestas ante la población local.