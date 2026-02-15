Premier Álvarez sobre presidente Jerí: Espero que salga librado de todo tipo de investigaciones

En amplia entrevista con el diario Perú 21, el premier Ernesto Álvarez Miranda se pronunció sobre algunos temas del Poder Ejecutivo, a pocos días del pleno extraordinario del Congreso donde se abordarán las mociones de censura contra el mandatario José Jerí.

Al respecto, descartó categóricamente renunciar al cargo pues considera que "hay mucha especulación y mala intención" contra el actual jefe del Estado. Además, destacó que Jerí Oré poco a poco se va adaptando en su cargo de presidente de la república.

POLÍTICA FUTURA

"Lo principal es que él siga aprendiendo. Él ha aprendido que todo gesto, toda ubicación y toda palabra tiene consecuencias. Por tanto, lo veo ahora mucho mejor y mucho más cuajado que el congresista que llegó a Palacio de Gobierno”, manifestó.

“En este momento es una persona que sabe lo que hace. Y espero que, en principio, salga librado de todo tipo de investigaciones de ahora y del futuro", indico. Asimismo, dijo esperar que "concluya su mandato y que sea una promesa para la política futura".