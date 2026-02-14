JNE establece seis fechas para debate presidencial

Los encuentros reunirán a 36 aspirantes al sillón presidencial en transmisiones en vivo, distribuidas en dos semanas consecutivas entre marzo y abril.

Todo encaminado. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió, junto a los voceros de las organizaciones políticas, un calendario de seis fechas para el debate presidencial. La medida busca ofrecer a la ciudadanía un espacio ordenado para conocer y contrastar las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país.

De acuerdo con el cronograma aprobado por el JNE, los debates entre los candidatos se llevarán a cabo del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril. Cada día participarán doce postulantes, lo que permitirá que los 36 candidatos presidenciales inscritos tengan una jornada asignada para exponer sus planes de gobierno.

El organismo electoral informó que las dos semanas de debate estarán organizadas con temáticas diferenciadas, aunque los contenidos específicos, el tiempo de intervención y la dinámica de participación aún se encuentran en proceso de definición. Estos aspectos serán comunicados oficialmente antes del inicio de las exposiciones públicas.

El JNE también remarcó que se trata de un debate exclusivo para candidatos a la Presidencia de la República, por lo que no se admitirá la participación de reemplazos. Bajo este criterio, no podrá intervenir Vladimir Cerrón, situación que motivó observaciones por parte de Perú Libre, cuya representación expresó su desacuerdo durante la reunión.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Además del debate presidencial, la autoridad electoral anunció otras actividades complementarias, como un debate juvenil previsto para el 24 de febrero y encuentros entre candidatos al Parlamento que se desarrollarán entre el 2 y el 20 de marzo en Lima y en las capitales regionales. A ello se sumará la difusión obligatoria de videos programáticos de los aspirantes presidenciales a través de las plataformas oficiales del JNE.