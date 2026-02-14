Premier Álvarez descarta renuncia al cargo y resalta capacidad política de presidente José Jerí

El premier Ernesto Álvarez descartó de manera categórica renunciar al cargo y destacó la capacidad política del mandatario José Jerí, en cuya gestión, manifestó, se viene luchando contra la delincuencia, a fin de dejar un Estado más eficaz al siguiente gobierno.

“Él es un político nato, es un político que desde muy joven ha demostrado sus habilidades (…) Yo siempre he sido claro, si hubiese la evidencia de delitos, yo no podría seguir en el gobierno. Pero hasta este momento, lo que hay es especulación”, indicó.

INVESTIGACIONES

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) negó que exista un distanciamiento con el presidente Jerí Oré y señaló que conversan todos los días. “Nos sentamos a analizar las necesidades más inmediatas del país”, señaló.

Finalmente, Álvarez Miranda dijo esperar que el mandatario de la república salga bien librado de todas las investigaciones abiertas en su contra, y que una vez que concluya su mandato se convierta en una importante promesa para la política de nuestro país.