Donald Trump invitó al presidente José Jerí a la cumbre de líderes regionales que se realizará en Miami

El presidente José Jerí fue invitado por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a la cumbre de alto nivel que convocará a diversos mandatarios de América Latina y el Caribe.

El evento se realizará el 7 de marzo en la ciudad de Miami, Florida. Será el primer foro regional de líderes del hemisferio occidental que presidirá el actual mandatario estadounidense.

COOPERACIÓN ESTRATÉGICA

Se tiene previsto que al importante evento continental asistan los presidentes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros destacados líderes de la región.

La cumbre tiene como propósito fortalecer los lazos de cooperación estratégica en materia de seguridad, promoviendo objetivos de desarrollo compartido y estabilidad democrática.