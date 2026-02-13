José Jerí sobre Plan Nacional de Seguridad Ciudadana: Será la hoja de ruta hacia un país seguro

En entrevista con la agencia Andina, el presidente José Jerí señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborado por su Gobierno, es el resultado del arduo trabajo de distintas instituciones comprometidas en la lucha contra la inseguridad.

“El plan será la hoja de ruta para caminar hacia un país seguro, porque un país seguro es una plaza atractiva para las inversiones y a más inversiones más capacidad del Estado para cerrar brechas y atender las demandas ciudadanas”, indicó.

ARTICULANDO ESFUERZOS

Jerí Oré dijo también que el plan es una herramienta que permite la medición de resultados inmediatos y de largo plazo; asimismo, articulará esfuerzos a fin de recuperar el clima de paz y tranquilidad al que tienen derecho todos los peruanos.

Finalmente, el jefe de Estado ratificó el compromiso de su Gobierno en tener una respuesta efectiva ante la criminalidad organizada y la delincuencia. “Debemos tener una herramienta que nos unifique en esta guerra que vamos a ganar”, agregó.