José Jerí presenta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026–2028, instrumento que plantea acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar la criminalidad organizada en el país. La propuesta fue expuesta durante la primera sesión ordinaria del Conasec.

La reunión fue inaugurada por el presidente de la república, José Jerí, y contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien destacó la relevancia de la seguridad como función esencial del Estado. Durante su intervención, señaló que la protección de la población frente a las amenazas contra su seguridad constituye uno de los deberes primordiales del Estado, al considerar que no es posible el desarrollo ni la consolidación de la democracia en un contexto de inseguridad.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros subrayó que la seguridad ciudadana requiere un enfoque integral y coordinado, descartando una visión fragmentada o exclusivamente operativa. En ese sentido, resaltó el rol del Conasec como instancia encargada de articular esfuerzos, ordenar prioridades y realizar el seguimiento de las políticas públicas en la materia.

Asimismo, Álvarez indicó que las actuales amenazas a la seguridad ciudadana, caracterizadas por su carácter dinámico y, en algunos casos, transnacional, demandan una respuesta firme del Estado dentro del marco constitucional. Añadió que la seguridad constituye una tarea compartida que exige liderazgo y continuidad en las acciones.

PARTICIPANTES DEL CONACEC

En la sesión participaron integrantes del Gabinete Ministerial, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Neyra, entre otras autoridades y funcionarios de las instituciones que conforman el consejo. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026–2028 será debatido en el Consejo de Ministros para su eventual aprobación.

El Conasec es el principal organismo responsable de la formulación, conducción y evaluación de políticas, planes y actividades en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional. Depende de la Presidencia de la República y es presidido por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su secretaría técnica está a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

El consejo está integrado por diversos sectores del Poder Ejecutivo, así como por representantes del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, entre otras entidades.