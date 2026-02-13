Caso Mochasueldos: archivan denuncias contra parlamentaria Katy Ugarte por falta de pruebas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento Nacional archivó las denuncias 362 y 464 presentadas contra la legisladora Katy Ugarte, investigada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho, caso conocido como Mochasueldos.

Según la acusación de la Fiscalía, la legisladora Ugarte Mamani habría incurrido en el presunto delito de concusión. La resolución la SAC, concluye que los elementos presentados solo “constituyen indicios” que tampoco no fueron corroborados de manera contundente.

APORTES ECONÓMICOS

Por tanto, no existen méritos para el inicio de un proceso penal ni la formulación de cargos constitucionales. Asimismo, indican que no se acreditó ningún acto que implique trato degradante contra los trabajadores o que haya condicionado el trabajo a su personal.

Como se recuerda, el 9 de abril de 2023, un reportaje de Cuarto Poder reveló que Katy Ugarte habría pedido aportes económicos a sus trabajadores para financiar una campaña para mejorar su imagen pública, versión que la legisladora rechazó ante la Comisión de Ética.