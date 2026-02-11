José Jerí: Víctor García Belaúnde opina sobre posible vacancia presidencial

La permanencia del presidente José Jerí en Palacio de Gobierno se encuentra actualmente en manos del Congreso de la República, que viene recabando firmas para convocar un pleno extraordinario y debatir la moción de vacancia presidencial presentada en su contra, además de diversas mociones de censura.

Esta situación responde a cuestionamientos por presuntas reuniones irregulares con empresarios chinos y por contratos en el Estado vinculados a personas que previamente se habrían reunido con el mandatario.

El excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció sobre el escenario político y calificó la situación como un momento complejo para la institucionalidad del país. Señaló que la coyuntura política podría afectar la imagen internacional del Perú, aunque indicó que el desenlace aún no está definido.

“Creo que aún no todo está decidido, pero considero que el señor Jerí no puede permanecer en el cargo hasta el 28 de julio. Me parece inadecuado que sea quien entregue la banda presidencial al nuevo mandatario, por lo que estimo que debería evaluarse su vacancia o censura al día siguiente de los resultados electorales, cuando se conozca oficialmente al próximo presidente del Perú”, indicó.

De concretarse la vacancia presidencial, la línea de sucesión constitucional establece que el presidente del Congreso asumiría la Presidencia de la República de manera interina. Actualmente, ese cargo lo ocupa el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, aunque el proceso podría implicar una nueva elección interna en la Mesa Directiva del Parlamento.

Entre los nombres mencionados en el ámbito político también figura el congresista Roberto Chiabra, quien ha sido voceado como posible integrante de la Mesa Directiva; sin embargo, ha señalado que prioriza su candidatura presidencial y no renunciaría a ella. Otro nombre que se menciona es el de José María Balcázar, quien no participa como candidato en las próximas elecciones, lo que lo ubicaría como alternativa en un eventual reacomodo político.

FIRMAS EN EL CONGRESO Y POSIBLE PLENO EXTRAORDINARIO

Hasta el cierre de este informe, se conoció que se habían reunido 72 firmas, mientras distintas bancadas continuaban las conversaciones para alcanzar las 78 necesarias para convocar un pleno extraordinario, donde se definiría la situación política del presidente José Jerí.