Elecciones 2026: Candidatos tienen hasta hoy para renunciar a su postulación

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que hoy, miércoles 11 de febrero, vence el plazo para que los candidatos a las Elecciones Generales 2026 renuncien a sus postulaciones, así como para que los partidos políticos soliciten el retiro de sus fórmulas o listas.

La medida alcanza a la fórmula presidencial, a los aspirantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, conforme al cronograma electoral vigente establecido por la entidad electoral.

Los trámites de renuncia deben realizarse ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) de manera personal y por escrito, con firma certificada por el secretario del órgano electoral. En caso de contar con firma digital, el procedimiento puede efectuarse de forma virtual.

Solicitud de retiro y apelación

Es importante precisar que para el retiro de candidatos, la solicitud es presentada por el personero legal del partido, acompañada de documentos que acrediten la decisión conforme a su estatuto interno.

Cabe resaltar, que las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales en estos casos pueden ser apeladas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que actuará como última y definitiva instancia.