Premier Ernesto Álvarez: “Nueva Carretera Central va de todas maneras”

El jefe del Gabinete aseguró que el megaproyecto seguirá adelante con respaldo del Gobierno francés y una nueva empresa de asistencia técnica.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la construcción de la Nueva Carretera Central no se detendrá pese a la anulación del contrato con PMO Vías, firma que brindaba la asistencia técnica al proyecto. El jefe del Gabinete sostuvo que la obra cuenta con el respaldo del convenio vigente entre los gobiernos de Perú y Francia, lo que permite asegurar su continuidad.

El premier remarcó que dicho acuerdo responde a una relación histórica entre ambos países y va más allá de aspectos administrativos. En esa línea, destacó la importancia estratégica de la Nueva Carretera Central para mejorar la conectividad con las zonas del interior del país, facilitar el transporte y contribuir al desarrollo económico y social.

Álvarez explicó que la revisión del contrato se originó por los cuestionamientos a la empresa encargada de la gestión del proyecto, la cual había sido sancionada anteriormente por casos de corrupción. Precisó que estas observaciones fueron advertidas oportunamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades internacionales, lo que llevó al Ejecutivo a replantear su participación.

DEFINIRÁN NUEVA EMPRESA

Finalmente, el titular de la PCM señaló que el contrato incluye cláusulas anticorrupción que permiten reemplazar a la empresa observada. Subrayó que un proyecto de gran magnitud, valorizado en aproximadamente 14 mil millones, exige transparencia y confianza desde su inicio, y adelantó que en las próximas semanas Perú y Francia definirán una nueva empresa que asuma la gestión técnica de la obra.