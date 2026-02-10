Presidente Jerí: La SUNIR es el camino para devolver el principio de autoridad en los penales

Este mediodía, el presidente José Jerí destacó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la administración de los centros carcelarios.

“SUNIR es el camino para devolver el principio de autoridad que se ha perdido dentro de los penales”, señaló. Dijo también que el personal del INPE que ahora se desempeñará en la SUNIR son "gente comprometida" y que habrá que "apartar a los malos elementos".

MALOS ELEMENTOS

“La gran mayoría, y apelo a esa gran mayoría de trabajadores que antes pertenecían al INPE y que hoy forman parte de SUNIR, es gente comprometida. Como los buenos somos más, debemos asumir el compromiso de apartar a los malos elementos”, sostuvo.

Finalmente, Jerí Oré manifestó que "aspectos burocráticos administrativos" que tenía el INPE deben ser "sacados" inmediatamente para garantizar la ejecución de medidas, como la instalación de antenas que bloqueen la señal telefónica en los penales.