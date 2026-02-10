¡Atención, miembros de mesa! Recibirán pago de /165, dos refrigerios y un día libre en elecciones

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los miembros de mesa designados para las elecciones del próximo 12 de abril enfrentarán una jornada que podría extenderse hasta 15 horas.

Como compensación, los miembros de mesa recibirán dos refrigerios, un pago de S/ 165 y un descanso compensatorio, según explicó el portavoz del organismo, Rafael Arias, en declaraciones a RPP Noticias.

Dos refrigerios y escrutinio prolongado

Arias detalló la composición de los refrigerios, el primero incluirá atún, agua y frutos secos; mientras que el segundo constará de galletas de soda, una barra energética, frutos secos, agua y una bebida láctea.

La extensión de la jornada se debe a que se realizarán cinco procesos electorales simultáneos con 38 agregaciones políticas y el retorno del sistema bicameral. "Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente", indicó el funcionario, lo que podría mantener a los miembros de mesa en los locales hasta pasada la medianoche.

Pagos, beneficios y multas

El pago de los S/ 165 será para titulares, suplentes que asuman el cargo y ciudadanos que deban ejercerlo por orden de llegada. Para acceder a este beneficio y al día libre compensatorio, es obligatorio haber cumplido con el proceso de capacitación, ya sea en jornadas presenciales o mediante el curso virtual de la ONPE.

Arias advirtió sobre las consecuencias por inasistencia, una multa de S/ 275 para cualquiera de los nueve integrantes de cada mesa (tres titulares y seis suplentes) que no se reporte antes de las 7:00 a.m. y no firme el acta de asistencia. El horario oficial de votación será desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.