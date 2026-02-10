Premier Álvarez: Reos de alta peligrosidad serán agrupados en penales que tengan seguridad adecuada

Como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el premier Ernesto Álvarez anunció que los reos de alta peligrosidad serán agrupados en determinados penales, rodeados de condiciones de seguridad adecuadas y con restricciones en las visitas.

En entrevista con la agencia Andina, dijo que los traslados serán a nivel nacional a cárceles donde no se les permita ningún medio tecnológico por la lejanía y por los mecanismos tecnológicos implementados para evitar que sigan delinquiendo.

“Paulatinamente van a ser reubicados todos los de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos. Los reos primarios van a tener sus penales con las garantías de seguridad, pero sin tener ningún contacto con los reos de la alta peligrosidad”, señaló.

ALTA PELIGROSIDAD

Anunció además que se están estableciendo mecanismos para que los reos de alta peligrosidad solo puedan recibir visitas una vez al mes y de familiares directos, pues las visitas son beneficios penitenciarios, no derechos, y pueden ser limitados.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros (PCM) refirió que centros carcelarios como Lurigancho van a ser dedicados esencialmente para reos primarios que no hayan cometido delitos especialmente graves.