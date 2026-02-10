Canciller: Misión electoral de la UE será un valioso aporte para fortalecer la confianza ciudadana

El Canciller Hugo De Zela resaltó el acuerdo firmado en el Palacio de Torre Tagle con el representante de la Unión Europea (UE), para el despliegue de una misión de observación electoral durante los comicios generales del próximo 12 de abril.

El acuerdo fue suscrito por el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, y por el titular de la Cancillería, quien agradeció a la UE por acompañar permanentemente los procesos electorales que se realizan en nuestro país.

Destaco que la misión que llegará a nuestro país “desarrollará una labor que, una vez más, será un valioso aporte para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar procesos en los que la voluntad de nuestros compatriotas sea libremente expresada”.

ORGANISMOS ELECTORALES

El titular de Relaciones Exteriores resaltó también que su sector realiza todos los esfuerzos para que los peruanos en el extranjero tengan las facilidades para ejercer su derecho al voto y para que este sea “custodiado hasta que esté en poder de los organismos electorales”.

“En este proceso electoral tenemos más de 1 millón 200 mil ciudadanos peruanos residentes en el exterior que están habilitados para ejercer su derecho al voto, para lo cual ya se viene haciendo un intenso trabajo”, precisó a la agencia Andina.