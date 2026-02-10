Premier Álvarez: Proyecto para la construcción de la nueva carretera Central va de todas maneras

En entrevista con la agencia Andina, el premier Ernesto Álvarez señaló que el proyecto para la construcción de la nueva carretera Central “va de todas maneras” y seguramente “las próximas semanas Perú y Francia acordarán que la gestión sea ejecutada por otra empresa”.

Indicó que el convenio de Gobierno a Gobierno con el país galo para la construcción de la autopista “tiene cláusulas anticorrupción severas e indudablemente Perú y Francia encontrarán la manera de articular sus voluntades para reemplazar a esta empresa”.

Álvarez Miranda precisó que la controversia es que la nueva vía sea gestionada por una compañía que anteriormente había sido penada por temas de corrupción, situación que fue advertida en su momento por distintas entidades financieras internacionales.

SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD

Manifestó que dicha empresa podrá tener nuevos gerentes, pero para un proyecto tan importante como la nueva carretera Central, con un costo de 14 000 millones de soles, “se requiere desde el inicio una transparencia y una generación de confianza”.

Finalmente, destacó que “el proyecto tiene que ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad posible” y que continuará a cargo de Francia. “Simplemente esto es un escollo fácilmente superable para concretar este proyecto”, aseveró el premier.