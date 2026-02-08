Elecciones 2026: exhortan a partidos que todavía no lo han hecho a firmar el Pacto Ético Electoral

Mediante su Exhortación N.° 1, el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió a los partidos que aún no lo han hecho a firmar el Pacto Ético Electoral (PEE) con miras a las elecciones generales del 2026.

El colegiado recordó que la adhesión al pacto es una expresión concreta del compromiso de las organizaciones políticas con una competencia electoral “basada en el respeto y la responsabilidad política frente a la ciudadanía”.

También dijo que tienen competencia para conocer todas las denuncias relacionadas con el incumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral, siempre que estas sean recibidas mediante los canales establecidos.

PRESENTAR DENUNCIAS

En Lima Metropolitana, las denuncias pueden presentarse en la Oficina de Servicio al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, la Mesa de Partes Virtual y los Jurados Electorales Especiales (JEE).

También en los prestadores de servicio denominados Facilitadores e Implementadores del Voto Informado (FIVI). En provincias y regiones se puede acudir a los JEE, a los FIVI y a las Oficinas Desconcentradas del JNE.

De igual manera, se ha habilitado el correo electrónico tribunaldehonor2026@jne.gob.pe para la recepción de denuncias.