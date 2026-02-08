Hugo de Zela a María Corina Machado: En esta etapa decisiva pueden contar con nuestro respaldo

Mediante la cuenta oficial de X de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela respondió un mensaje de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recordó el encuentro que ambos sostuvieron el pasado 5 de febrero.

"Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos (…) y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad", escribió Machado.

"También, por la acogida a nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades. Estamos decididos a avanzar en una transición a la democracia (…) ¡Muy pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela!", agregó.

HERMANO PUEBLO VENEZOLANO

Ante el mensaje de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, nuestro ministro de Relaciones Exteriores reafirmó el "fraternal respaldo" del pueblo y Gobierno peruano "para que los ciudadanos de Venezuela recuperen su democracia".

"Querida María Corina, agradezco tus generosas palabras. Fue un honor compartir un encuentro contigo y reafirmar (…) nuestro compromiso con la libertad, la democracia, los derechos humanos y el bienestar del hermano pueblo venezolano", señaló.

"En esta etapa tan decisiva, pueden contar con nuestro fraternal respaldo para que los ciudadanos de Venezuela recuperen su democracia y pleno desarrollo en libertad y retomen el control de su futuro", manifestó el Canciller De Zela Martínez.