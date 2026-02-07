Presidente Jerí inicia visitas inopinadas a hospitales de Lima para corregir deficiencias del sistema de salud

El presidente de la República, José Jerí, inició hoy una serie de visitas inopinadas a diversos hospitales de Lima Metropolitana con el objetivo de conocer de primera mano la situación de la atención en los servicios de salud.

"Lo que estamos iniciando es una serie de visitas a los principales hospitales de la capital para ver directamente las deficiencias del sistema de salud, con el fin de mejorar y trabajar en conjunto por soluciones inmediatas", señaló el jefe de Estado.

Visitas a hospitales Rebagliati y Dos De Mayo

El primer establecimiento visitado fue el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Jesús María, donde el mandatario constató la saturación del área de Emergencias y las condiciones de atención durante un recorrido realizado en horas de la madrugada.

Posteriormente, se trasladó al Hospital Nacional Dos de Mayo, evaluando también sus instalaciones. En ambos nosocomios, Jerí dialogó directamente con pacientes, familiares, médicos y personal de enfermería para recoger información sobre los principales problemas que enfrentan.

Corrección de deficiencias y mejora de atención

"No solo debemos mejorar la infraestructura. Buscamos corregir las deficiencias existentes en distintos ámbitos, con el objetivo de garantizar una mejor atención", remarcó el presidente durante su intervención.