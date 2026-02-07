Elecciones 2026: Carlos Álvarez anuncia que continuará con su candidatura presidencial

Todo volvió a la calma. Anoche, en un pronunciamiento público, Carlos Álvarez anunció que sigue en carrera electoral tras la polémica desatada por el uso de fondos de la franja electoral por parte de País para Todos, partido por el que postula.

Explicó las razones de su malestar y las condiciones que planteó a la dirigencia para mantenerse en carrera. Señaló que no sabía que los recursos de la franja electoral fueron destinados a un medio de comunicación de escaso alcance nacional.

EXPLICACIONES CLARAS

Remarcó que se trata de dinero público y expresó su indignación por lo que consideró un uso inadecuado de esos fondos recibidos, motivo por el cual exigió explicaciones claras sobre la distribución del presupuesto entregado a País para Todos.

Álvarez Loayza dijo que sostuvo prologadas reuniones con la dirigencia del partido, hasta que se tomaron las decisiones que permitirán aclarar cualquier duda sobre el tema, lo que finalmente permitió su permanencia en la campaña presidencial.