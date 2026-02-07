Presidente Jerí solicitará crédito suplementario al Congreso para impulsar obras a nivel nacional

El presidente José Jerí anunció, durante una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades Distritales, que solicitará en marzo próximo un crédito suplementario al Congreso, con el objetivo de impulsar la ejecución de obras a nivel nacional.

“En las últimas semanas hemos escuchado de parte de ustedes expectativas y preocupaciones, así como los temas que forman parte de la agenda nacional: cómo cerrar brechas y cómo atender las demandas de sus distritos. Por ello, estamos preparando un crédito suplementario”, señaló.

MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS

Asimismo, Jerí Oré afirmó que el cierre de brechas requiere atender la presión que enfrentan muchas de las autoridades locales respecto a obras que, por distintos motivos y circunstancias, lamentablemente se encuentran suspendidas o paralizadas por mucho tiempo.

“Como Gobierno, tenemos la obligación de atenderlas de manera progresiva. Somos conscientes de las limitaciones presupuestales existentes, pero realizaremos el esfuerzo necesario para acortar estos problemas que hemos encontrado en el país. Ese es el compromiso del actual Gobierno”, agregó el mandatario.