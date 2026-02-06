Fiscalía inicia investigación preliminar por presunto desvío de fondos en la franja electoral

Este mediodía, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, anunció el inicio de una investigación preliminar contra quienes resulten responsables del presunto desvío de recursos de la publicidad estatal en la franja electoral.

En amplia entrevista con RPP, señaló que la medida ya fue coordinada con los responsables de la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que se encarguen de la indagación respectiva.

DELITO DE PECULADO

El titular del Ministerio Público manifestó también que la carpeta fiscal fue remitida a un despacho provincial para el inicio de diligencias, y que la hipótesis apunta a supuestos delitos graves contra la administración pública.

“Se advierte la presunta comisión del delito de peculado o eventualmente de colusión, porque ciertamente se trata de fondos públicos que tienen una finalidad. Si se está desviando de esa finalidad y, por el contrario, se están apropiando de esos fondos, obviamente hay indicios razonables de la comisión de un delito”, dijo.