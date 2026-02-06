Congreso: piden invitar a ministro Martínez para que informe sobre el funcionamiento de la SUNIR

La parlamentaria Rosselli Amuruz pidió invitar al ministro Walter Martínez, a la comisión de Justicia, para que informe sobre el funcionamiento del Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad recientemente creada.

Mediante oficio N° 232-2025-2026/RAD, la representante de la bancada de Avanza País solicitó al titular de dicho grupo de trabajo, Flavio Cruz, "invitar al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos a una sesión extraordinaria del Legislativo".

REINSERCIÓN SOCIAL

El último miércoles 4 de febrero el Poder Ejecutivo oficializó la creación de la SUNIR, entidad que fusiona al Instituto Nacional Penitenciario, el Programa Nacional de Centros Juveniles y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social

Tiene como finalidad reducir la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional, así como garantizar la resocialización y reinserción social de la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.