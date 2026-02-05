Elecciones 2026: ONPE verifica que partidos usen correctamente los fondos públicos recibidos

Los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan diez agrupaciones políticas que recibieron financiamiento público directo, se busca comprobar que realicen el uso correcto de estos fondos.

La verificación alcanza a las agrupaciones con representación actual en el Congreso de la República, entre ellas figuran Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y otros partidos políticos.

La Ley de Organizaciones indica que hasta el 50 % de los fondos recibidos del Estado puede utilizarse en gastos de funcionamiento, como bienes, alquileres de locales, servicios y contratación de personal, incluida la asesoría legal.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

El fondo restante debe emplearse obligatoriamente en actividades de formación de los militantes, capacitación de líderes, investigación y difusión de sus propuestas, garantizando criterios de igualdad, paridad y no discriminación.

Durante las visitas, personal de la ONPE revisa documentos contables y administrativos, además de los movimientos bancarios y sustentos de gastos. Al finalizar cada inspección se levanta un acta con eventuales observaciones.