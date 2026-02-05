José Williams sobre penal de Challapalca: Trasladar más presos de alta peligrosidad es un riesgo

En entrevista con RPP, postulante presidencial de Avanza País, José Williams, se mostró en contra de llevar más delincuentes al penal de Challapalca, señalando que dicho centro carcelario ha llegado a su límite operativo.

"Yo creo que el penal de Challapalca como que ha cumplido su tarea, porque ya está en el borde. Entonces, meterle más presos de alta peligrosidad es un verdadero riesgo", señaló enfático el parlamentario.

Dijo también que comprende la preocupación de la ciudadanía de Tacna por la eventual llegada de más criminales a dicho penal, pero advirtió que cerrar abruptamente la prisión no es viable, sin tener otro lugar para llevarlos.

NUEVOS PENALES

Al respecto, el candidato Williams Zapata planteó un plan de emergencia para construir cuatro nuevos penales, cada uno con capacidad para 6 mil internos. "Eso aliviaría más o menos a 24 mil reclusos", manifestó.

Explicó que estos nuevas cárceles son indispensables para poder aplicar una verdadera reinserción social, lamentablemente algo imposible en estos momentos ya que las condiciones actuales no lo estarían permitiendo.