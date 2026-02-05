Ministro Walter Martínez ratifica que Plan de Seguridad será presentado en los próximos días

El ministro Walter Martínez, en amplia entrevista con Exitosa, ratificó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en los próximos días, y no "antes de Fiestas Patrias" como señaló por error el funcionario en una reciente entrevista.

"El plan de está casi terminado, estamos viendo detalles, lo importante aquí es el producto final, que el Plan de Seguridad Ciudadana genere eficacia, es la preocupación en que debe centrarse (…) Saldrá en los próximos días", dijo el titular de Justicia y Derechos Humanos.

TRABAJO MULTISECTORIAL

Como se recuerda, mediante Resolución N.º 0075-2026-IN, publicada el 24 de enero, el Grupo de Trabajo Multisectorial tiene 10 días, a partir del 26 de enero, para presentar su propuesta de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Según comentó el presidente José Jerí, el plan cuenta con el asesoramiento del FBI de los Estados Unidos; además, que se incluyen acciones en los penales, y se repotencia a las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y serenos municipales).