José Jerí dialoga con motociclistas sobre norma que prohíbe pasajeros en motos en zonas de emergencia

El presidente José Jerí sostendrá una reunión con representantes de los principales gremios de motociclistas del país para analizar la norma que prohíbe el traslado de dos ocupantes en motocicletas en zonas declaradas en estado de emergencia, vigente desde hace dos semanas.

Reunión con gremios de motociclistas

El encuentro se realizará desde el mediodía con la participación de organizaciones como la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú y Voces Unidas del Motociclismo. Según lo informado, la agenda contempla la revisión de la aplicación de la norma y la posibilidad de realizar ajustes. Los gremios también tienen previsto dialogar con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el alcance del decreto.

La restricción fue establecida como parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato en zonas con declaratoria de emergencia. Desde su publicación, diversos colectivos de motociclistas han solicitado su revisión.

Alcance de la norma y sanciones vigentes

El decreto supremo, emitido el 20 de enero, prohíbe la circulación de motocicletas con más de un ocupante en determinadas regiones del país. La normativa contempla sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan la disposición. Las multas establecidas van desde S/660 en la primera infracción hasta S/1.320 en caso de reincidencia, además de la reducción de puntos en el récord del conductor, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia.

De acuerdo con declaraciones difundidas por RPP, representantes de los motociclistas señalaron que la medida no aborda directamente las causas de la inseguridad. En tanto, la Policía Nacional del Perú, a través de su comandante general Óscar Arriola, indicó que la regulación responde al uso de motocicletas en actividades delictivas. Por su parte, el general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, detalló el cuadro de sanciones aplicables según la reincidencia.