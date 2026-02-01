Presidente Jerí ratificó respaldo a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen

El presidente de la República, José Jerí, ratificó su respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en su tarea de devolver el orden y la tranquilidad al país, y anunció que en los próximos días se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Durante la clausura de la primera reunión del Comando Policial – I Recopol 2026, el mandatario afirmó que este plan será "una herramienta potente" para lograr ese objetivo, proporcionando un "norte" y un "horizonte" claro para las acciones futuras.

Reconocimiento al esfuerzo policial y llamado a continuidad

"Hace un par de meses veíamos a una Policía esforzada buscando resultados, trabajando día, tarde y noche para devolver la tranquilidad en las calles de nuestro país", señaló. Jerí invocó a la PNP a seguir en esa lógica de trabajo, asegurando que ya comienza a dar resultados, los cuales se reflejan en las cifras de criminalidad, aunque admitió que el camino para derrotar a la delincuencia "es muy grande".

Extensión de resultados y marco normativo

El presidente indicó que los resultados favorables observados en Lima y el Callao deben extenderse a todo el país. Para ello, destacó la importancia de contar con un marco normativo actualizado que respalde la labor de las fuerzas del orden. "Yo estoy muy esperanzado en que el plan, que en los próximos días va a entrar en vigencia, va a ser una herramienta potente", expresó, enfatizando la necesidad de un trabajo conjunto y comprometido en todos los turnos.

Encuentro de alto mando policial

La I Reunión del Comando Policial – Recopol 2026 convocó a 82 oficiales generales de la Policía Nacional con el propósito de consolidar lineamientos estratégicos y operativos orientados al fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado. Al concluir su intervención, el presidente Jerí reiteró su respaldo no solo a la PNP, sino también a las Fuerzas Armadas, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.