José Jerí declara ante la Fiscalía: es interrogado por sus reuniones con empresarios chinos

Esta mañana, a partir de las 9:00 a. m., el presidente José Jerí responderá ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.

La diligencia se realizará en Palacio de Gobierno, el mandatario eligió el lugar, amparado en un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que le permite determinar el espacio del interrogatorio y limitar su participación en la indagación en un máximo de dos sesiones.

CHIFAGATE

El interrogatorio busca esclarecer las reuniones no registradas del jefe de Estado. El caso principal, conocido como 'Chifagate', involucra dos encuentros con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja y en un comercio del Centro de Lima.

También indaga sobre los ingresos a la sede del Ejecutivo del empresario Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario mientras es investigado por tráfico ilegal de madera. Dicho personaje visitó Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre y enero.