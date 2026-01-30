Elecciones 2026: Congresista Patricia Chirinos sigue en carrera electoral tras resolución del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un adelanto de fallo sobre la apelación presentada por el partido Renovación Popular, respecto a la tacha contra la postulación de Patricia Chirinos al Senado por la región Callao. El colegiado levantó las observaciones y la actual congresista sigue en carrera electoral.

Su inscripción había sido rechazada inicialmente por el Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao, que alegó supuestas vulneraciones a las normas de democracia interna y el incumplimiento de los plazos para subsanar observaciones en la lista legislativa que presentó.

MECANISMOS LEGALES

El JEE del Callao dijo que el partido Renovación Popular no presentó una lista completa de candidatos elegidos bajo mecanismos legales, Indicó que Chirinos Venegas fue seleccionada de manera directa mientras los otros candidatos pasaron por elecciones primarias.

Al respecto, el abogado Virgilio Hurtado defendió la legalidad del proceso interno, asegurando que el referido partido político cumplió con presentar las candidaturas solicitadas y que estaba habilitado por ley para aplicar dicho mecanismo de designación, informa RPP.