Ministro de Vivienda sobre reunión de Jerí con empresario chino: Está colaborando con las investigaciones

El ministro Wilder Sifuentes Quilcate dijo hoy que los integrantes del Gabinete Ministerial respaldan al presidente José Jerí, en el marco de la indagación fiscal que enfrenta por sus reuniones, no oficiales, con el empresario chino Zhihua Yang.

En declaraciones a Canal N, el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento aseguró que el mandatario respondió a todas las interrogantes y sigue colaborando con las diligencias que lo convoquen tanto del Congreso como de la Fiscalía.

ENCAPUCHADO

“El presidente se ha sometido a todo tipo de investigaciones. Nosotros confiamos plenamente en su palabra”, señaló Sifuentes, quien negó categóricamente diferencias en el Poder Ejecutivo por las visitas que Jerí Oré realizó encapuchado a un local.

Finalmente, destacó que el mandatario haya asumido su responsabilidad de manera voluntaria por esas cuestionadas visitas. “Él es una persona natural, cercana a la ciudadanía. Su vida cotidiana no ha cambiado pese a la investidura”, agregó.