Premier Álvarez: Decir que el estado de emergencia no sirve es desconocer la realidad del país

En entrevista con la agencia Andina, el premier Ernesto Álvarez señaló que la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao está dando buenos resultados en la lucha contra la delincuencia y "necesariamente tiene que ampliarse".

“El estado de emergencia es un marco legal en el cual la policía puede ingresar sin mandato judicial, como lo ha hecho el día de hoy, a un establecimiento y capturar a gente que está ahí con armas, sin que se filtre la información”, indicó.

MANDATO JUDICIAL

La policía, además, según refirió el jefe del Gabinete Ministerial, puede ingresar a las cárceles sin mandato judicial y de manera sorpresiva, incluso haciendo desplazamiento por sectores que algunos malos directores buscan resguardar.

“Esos son dos ejemplos que grafican las posibilidades que la medida brinda para poder luchar contra la criminalidad (…) por lo que hablar de que el estado de emergencia no sirve es realmente desconocer la realidad actual del país", manifestó.