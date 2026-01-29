Premier Álvarez sobre mociones de censura y vacancia contra Jerí: Definitivamente no proceden

El premier Ernesto Álvarez se pronunció sobre las mociones de censura y vacancia presentadas en el Congreso contra el mandatario José Jerí, por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. “Definitivamente la censura no procede”, señaló el funcionario.

“Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso de un presidente de la República que haya cometido delitos graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no hay visos de delito”, aseguró.

ESPECULACIONES Y SOSPECHAS

Asimismo, el jefe del Gabinete indicó que, hasta el momento, no se ha evidenciado “una conducta dolosa” por parte de Jerí Oré, todo son solo especulaciones y sospechas “que son materia de investigación” tanto en el Parlamento Nacional como en el Ministerio Público.

En esa línea, Álvarez Miranda destacó que el jefe de Estado, tras presentarse los cuestionamientos, manifestó su total e inmediata disposición a colaborar con las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación sobre este caso, porque “no tiene nada que esconder”.