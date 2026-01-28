Elecciones 2026: ONPE fija pago y multa para miembros de mesa

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó cuáles son las obligaciones, pagos y sanciones para quienes resulten elegidos como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes. El organismo precisó que el cargo es irrenunciable y que no presentarse el día de los comicios, domingo 12 de abril, acarrea una fuerte multa económica.

Este jueves 29, la ONPE realizará el sorteo oficial de los miembros de mesa, quienes deberán presentarse en sus locales de votación desde las 06:00 a. m. hasta las 05:00 p. m.. La entidad electoral enfatizó que no existe diferencia entre titulares y suplentes al momento de cumplir la función, ya que todos deben firmar la hoja de asistencia y participar del proceso electoral.

El especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONPE, Franz Paz Retuerto, explicó en RPP que es incorrecto asumir que un suplente puede ausentarse o no capacitarse. “Todos deben presentarse. Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores de la multa”, advirtió el vocero.

PAGO Y MULTA PARA MIEMBROS DE MESA EN LAS ELECCIONES 2026

De acuerdo con la ONPE, los ciudadanos que sí cumplan con su labor como miembros de mesa recibirán un pago de 165 soles, además de un día de descanso no compensable en su centro de trabajo, ya sea público o privado, como reconocimiento por su participación durante toda la jornada electoral.

En contraste, quienes no se presenten, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia el 12 de abril deberán pagar una multa de 275 soles, monto que se aplica sin distinción de cargo, es decir, para presidentes, secretarios, vocales o suplentes, conforme a lo establecido por la normativa electoral vigente.