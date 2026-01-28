Decreto que crea la SUNIR en reemplazo del INPE se publicaría a fin de mes, señala ministro de Justicia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció que a fin de mes se publicará el Decreto Legislativo para la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), una nueva entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y fusionará sus funciones con las del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronasej).

"Tal como lo hemos señalado, a fines de este mes de enero debemos estar presentando el Decreto Legislativo ya aprobado y publicado en el Diario Oficial El Peruano", manifestó en diálogo con Radio Nacional.

Cambios estructurales y trato diferenciado

Martínez subrayó que la SUNIR implicará transformaciones en la estructura, organización y gestión de procesos, y no solo un cambio de nombre. Respecto a la fusión con el Pronasej, aclaró que el tratamiento para los jóvenes se mantendrá distinto al de los adultos.

"Nosotros somos muy conscientes de que el tratamiento a los jóvenes es distinto al tratamiento de los adultos. Eso se va a mantener", indicó, añadiendo que también se conservará al personal probo y honesto.

Previsiones sobre condena para "El Monstruo"

En otro momento, el ministro se refirió a Erick Moreno, alias "El Monstruo", cuya extradición desde Paraguay se realiza este miércoles. Martínez señaló que, debido al tratado de extradición entre ambos países, Moreno no podría recibir cadena perpetua, ya que Paraguay no contempla esa pena. En su lugar, podría enfrentar una condena máxima de 35 años de prisión, "si así lo determinan los jueces peruanos".

Procedimiento a la llegada del extraditado

Walter Martínez detalló el procedimiento que seguirá Erick Moreno una vez que arribe a Perú, será evaluado por un médico legista, pasará por un control de identidad y luego una junta calificadora del Inpe determinará en qué establecimiento penitenciario será recluido. "El Inpe determina con total independencia, de acuerdo a criterios establecidos en las normas, a dónde le correspondería ser llevado este señor Moreno", precisó.