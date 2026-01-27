Congreso: presentan proyecto para anular restricciones sobre uso de temas religiosos en elecciones

La congresista Norma Yarrow Lumbreras presentó el Proyecto de Ley N.° 13834/2025-CR, que modifica el artículo 188 de la Ley Orgánica de Elecciones, para eliminar la prohibición del uso de temas religiosos durante los procesos electorales.

La representante de la bancada Renovación Popular, en la exposición de motivos del proyecto de ley, señala que la eliminación permitirá a electores y candidatos manifestar sus convicciones religiosas sin que ello constituya una infracción electoral.

PROPAGANDA ELECTORAL

La iniciativa surge tras varios procesos iniciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por el uso de expresiones religiosas en propaganda electoral, lo que generó la protesta de los candidatos y partidos políticos que consideran absurda la prohibición.

En Huánuco, el candidato de Renovación Popular, Joel Cruz, recibió observaciones por incluir el lema “Dios, familia y patria” en su publicidad. En Lambayeque, Lucho García, de Alianza Para el Progreso, fue amonestado por emplear la frase “Con Dios haremos historia” en redes sociales, entre otros casos.