Más de 1 millón 200 mil peruanos votarán en el exterior en Elecciones 2026

Un total de 1,210,813 peruanos residentes en el exterior están habilitados para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales del próximo 12 de abril, informó este martes el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para el proceso, se instalarán 218 locales de votación distribuidos en los 121 consulados que el Perú tiene a nivel mundial. "Ya tenemos una cifra definitiva de peruanos que están habilitados para votar en el exterior", señaló el diplomático en una entrevista con Canal N.

Entre las ciudades con la mayor concentración de compatriotas habilitados para votar destacan Santiago de Chile, Buenos Aires en Argentina y Madrid en España. En Estados Unidos, se registra un amplio número de electores en ciudades como Patterson (Nueva Jersey), Nueva York, Washington D.C., Miami (Florida) y Los Ángeles (California).

Conformación de mesas de sufragio y apoyo especial

El embajador Bravo también informó que ya se realizó el sorteo de 21,881 peruanos que actuarán como miembros de mesa en el exterior, aunque precisó que esta cifra se definirá completamente en las próximas semanas. Como parte de las medidas para optimizar la logística, los 35 alumnos de la Academia Diplomática del Perú, que suelen realizar sus prácticas en Lima, viajarán esta vez al exterior para apoyar la organización electoral en los distintos consulados.

Plataforma informativa para votante migrante

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha implementado la plataforma digital "Tu voto cruza fronteras", destinada a centralizar y difundir toda la información relevante sobre el proceso electoral para los peruanos residentes fuera del país. Esta herramienta busca facilitar el acceso a datos sobre locales de votación, horarios y procedimientos, asegurando que la comunidad en el exterior pueda participar de manera informada.