Elecciones 2026: JNE publicó lista de integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó a los miembros titulares del Tribunal de Honor para las Elecciones Generales 2026, el cual se encargará de velar por el permanente cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral.

La Resolución 115-2026-JNE fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano. Así, se designa como miembros titulares del Tribunal de Honor a Claudia Zavaleta Cortijo, Mariela Noles Cotito y Óscar Salazar Gamboa, quienes se desempeñarán ad honorem.

GRUPOS POLÍTICOS

En la norma se precisa que, en diciembre último, se realizaron las reuniones del Pacto Ético Electoral, en las que los grupos políticos participantes en los próximos comicios evaluaron, entre otras, las propuestas de miembros del Tribunal de Honor.

En la última de ellas se aprobó, por votación, la conformación del referido tribunal, que velará por el cumplimiento del Decálogo de compromisos del Pacto Ético Electoral, asumido por las agrupaciones que participarán en los comicios generales.